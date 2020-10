Por Juliana Pimenta

Rio - As noites de quinta-feira têm sido de gala na Globo. Após o ‘The Voice Brasil’, entra no ar o ‘Que História é Essa Porchat?’. O programa, que fez sucesso no GNT e nas redes sociais, vem alavancando o número de telespectadores da emissora desde a estreia. No Rio, por exemplo, a audiência subiu 22% no comparativo com as quintas-feiras anteriores.

Responsável pela apresentação, Fábio Porchat comemora a chegada da primeira temporada à TV aberta. “Fiquei muito feliz quando soube, porque o programa foi um sucesso no GNT e agora vai atingir um público muito maior. No meio de tantas notícias ruins é ótimo que o público possa ter acesso a um conteúdo inédito na TV aberta e tão legal. É um programa leve, para dar risada e ir dormir feliz, tranquilo”, destaca o humorista, que ainda quer mais.“Meu sonho é ver o 'Que História é Essa, Porchat?' se solidificar na TV Globo. Seria incrível ter um programa com a minha cara, do meu jeito, com o que sei fazer de melhor dando certo na audiência da TV aberta”.E, foi focado em trazer leveza para o público, que Fábio decidiu criar um modelo de programa. O humorista defende que boas narrativas cativam uma audiência que procura um entretenimento “inocente”. “Acho que as histórias são a razão do sucesso, acredito que as pessoas estão cansadas de só ouvir briga, polarização, também querem ligar a televisão para relaxar e se divertir. O melhor do talk show são as histórias engraçadas, curiosas, e por isso quis fazer um programa só com histórias”, defende, pontuando um exemplo que comprova o sucesso.“Muitas histórias viralizaram nas redes sociais, o que me deixa muito feliz porque o que está repercutindo é a história pura, sem polêmicas e sem tentar relembrar opinião sobre algum assunto passado. São simplesmente histórias divertidas dando certo”.E como selecionar bons convidados? Para Porchat, fama não é o fator principal. “A gente pedia que enviassem opções de histórias por áudio, para entendermos se funcionaria para o programa. Não adianta ter um convidado grande, famoso, se a história não é tão boa. A essência do programa são as boas histórias que intrigam o público, então existe uma curadoria muito forte minha e da redatora final Paula Miller, para deixar o programa o mais interessante possível”, destaca.Mas, apesar de estar focado nas histórias, o humorista faz questão de revelar quais celebridades ele mais gostaria de receber no programa. “Gostaria muito que o Pedro Bial participasse, o Faustão é o meu maior sonho, queria também o William Bonner, pessoas que a gente não imagina que contem histórias diferentes ou pelo menos histórias que nunca contaram antes. E Roberto Carlos um dia terei!”, profetiza.