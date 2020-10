Kevinho quebra lentes provisórias dos dentes Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 18:29 | Atualizado 28/10/2020 18:45

Após compartilhar a colocação de uma lente de contato provisória nos dentes, Kevinho mostrou, nesta quarta-feira, um incidente: as dentes de contato quebraram após o cantor comer uma maçã.

"Não ri", brincou Kevinho no Instagram. O cantor ainda disse que está prestes a colocar as lentes definitivas, mais naturais do que as anteriores. "Amanhã é o grande dia que o Baby Shark vai colocar as lentes de contato nos dentes. Ainda não quebrou em cima. Fui morder a maçã e quebrou. Está só no encaixe", explicou.

