Por Juliana Pimenta

Rio - Um assunto reverberou mais do que qualquer outro no mundo da música nesta semana: a obra de Renato Russo. Na segunda-feira, a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) informou sobre a existência de pelo menos 30 músicas inéditas gravadas pelo cantor e compositor carioca. Enquanto a polícia não determina o fim do caso, há uma maneira de matar as saudades do fundador da Legião Urbana, morto em em 1996.

Amanhã, às 20h, o Teatro Riachuelo, no Centro, recebe um tributo de Bruce Gomlevsky em homenagem a Renato Russo. “Eu já faço o musical do Renato Russo há 14 anos. E o Renato continua sendo um dos maiores nomes da música brasileira. Eu acho que é importante homenageá-lo porque ele é um dos maiores poetas da minhas geração e continua se comunicando com a nova geração. Tem uma nova geração de adolescentes que ama o Renato Russo. O Renato é um poeta universal e atemporal”, destaca Bruce.Conhecedor da obra do compositor, o músico elenca as características que fazem de Renato um artista inigualável. “Ele tem uma qualidade muito interessante que é ser extremamente popular, atingir as grandes multidões e, ao mesmo tempo, ser extremamente sofisticado na poesia e nas letras. Ele conseguia equilibrar essas duas características importantes”, pondera.Assim como já vem sendo feito em outros espetáculos, a apresentação de amanhã acontece em formato híbrido. O público poderá acompanhar presencialmente, do teatro, ou em formato de live, pela internet. “Estou com uma expectativa imensa. Não piso em um palco há muito tempo. Esse formato híbrido é muito interessante, porque além do teatro estar respeitando todos os protocolos de segurança, é legal cantar para o público ao vivo. Isso faz toda a diferença. Mas a transmissão ao vivo também permite que gente de todo o Brasil e até fora do Brasil possa assistir. Vai ser lindo esse show!”, comemora Bruce.A respeito da polêmica das obras de Renato Russo, o músico afirma não ter muito conhecimento sobre a operação policial. Mas, mesmo assim, Bruce espera que, se for comprovada a existência de trabalhos proveitosos, esse material seja disponibilizado ao público. “Eu ainda não sei nada sobre essa polêmica. Eu li nos jornais sobre isso essa semana, mas isso sempre é uma faca de dois gumes. Porque ele lançou tudo o que escreveu. Tem muita coisa que às vezes sobra de esboço, de ensaios, são coisas inacabadas e que às vezes o próprio artista descartou. Mas às vezes é interessante também. Vai que tem alguma preciosidade, uma pérola que a gente não sabe… Mas acho que o Giuliano, que é o herdeiro, o filho dele, tem muito critério e vai julgar se isso vale a pena vir à tona ou não”, argumenta.Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de JaneiroIngressos: R$ 60 (presencial) e R$ 20 (live) - Vendas pela SymplaTransmissão da live pela plataforma do Teatro RiachueloClassificação: 12 anos