Publicado 28/10/2020 21:49 | Atualizado 28/10/2020 21:50

Em uma publicação nas redes sociais, Gabi Brandt e Saulo Pôncio revelaram o nome do segundo filho. No Instagram, o casal postou uma foto ao mesmo tempo e contou que o bebê se chamará Henri.

Os fãs do casal elogiou a escolha do nome e perguntou se a criança se chamará Henri Márcio, em homenagem ao pai do cantor, assim como outras crianças da família.