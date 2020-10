Por Juliana Pimenta

Publicado 30/10/2020 16:26 | Atualizado 30/10/2020 16:28

Rio - Chegou o Halloween! Cada vez mais comemorado no Brasil, o Dia das Bruxas vai ser um pouco diferente em 2020 por conta da pandemia. Mas, para não deixar a data passar em branco, o DIA convidou o crítico de cinema Daniel Váina a produzir uma lista com filmes de terror para curtir o feriadão. Responsável pelo Cinema Sim, plataforma de cinema que tem mais de 55 mil seguidores no Instagram, Daniel explica como criar um clima perfeito para a ocasião.

Daniel Váina, criador do Cinema Sim Divulgação

Talvez tenha passado despercebido na época, mas já era hora de você acompanhar aquele que é um dos filmes de terror mais intrigantes dos últimos anos. ‘A Cura’ conta a história de um jovem executivo ambicioso que tem a missão de trazer de volta o diretor de sua empresa, que está em um centro de bem-estar nos Alpes suíços. Mas o que parecia um trabalho fácil se transforma em pesadelo, quando ele começa a suspeitar que este lugar não é o que parece.Prepare-se para uma das viagens psicodélicas mais estranhas que o cinema recente nos proporcionou. E claro que é cortesia do ambicioso Ari Aster, diretor de 'Hereditário' (também na lista), que agora nos leva às festividades de verão de uma pequena aldeia na Suécia, onde os vestidos de branco, as flores e os cantos estão se tornando algo perturbador, do qual os protagonistas, um grupo de turistas norte-americanos, não conseguirão escapar. Mas para Aster, serve para nos mostrar o caminho de Dani (Florence Pugh) e sua aceitação da perda e do trauma.O grande trabalho de Stephen King sobre a necessidade de crescer, e o medo de tê-lo alcançado, se adaptou novamente (agora, na telona) nesta aventura cheia de sustos e más vibrações dirigida por Andrés Muschietti. O resultado é um grupo de crianças carismáticas que enfrentam uma terrível entidade em forma de palhaço, Pennywise, enquanto lidam com problemas familiares que vivem em casa.Pode parecer fácil roubar um cego. Mas se aquele cego tem treinamento militar e o resto de seus sentidos estão superdesenvolvidos, prepare-se para passar uma das piores noites da sua vida. Isso é o que este thriller assustador oferece, mais tensão do que uma aula de natação com os Gremlins. O diretor uruguaio Fede Álvarez, consolidou-se como um dos nomes mais interessantes do cinema da atualidade.A premissa é ruim em si mesma, pois seu ex te convida para um jantar com amigos para apresentá-lo ao seu novo parceiro, desde o início não parece um prato de bom gosto. E se você descobrir depois que ele tem um plano perturbador de transformar o momento em mais do que um jantar com amigos? Essa noite pode se transformar em um pesadelo doentio. Dirigido por Karyn Kusama, criadora do também subestimado 'Garota Infernal'.Se você é uma daquelas pessoas um tanto paranóicas que quando caminham sozinhas na rua à noite imaginam sim ou sim que alguém está seguindo seus passos, melhor deixar 'Corrente do mal' para outra hora. Um dos filmes de terror mais original dos últimos anos mostra que o roteirista e diretor David Robert Mitchell sabe como nos dificultar usando todos os recursos da encenação com maestria. Isso é puro cinema e resulta em muita diversão.É um pouco enganoso afirmar que este é um longa de terror. Seria mais correto dizer que é um festival para amantes de filmes de terror. E a coisa não pode começar de forma mais recorrente: um grupo de amigos, uma cabana no bosque... e que comece a diversão!O filme de terror mais ambiente, contido e demoníaco de 2018 tinha que estar em nossa lista. Bem-vindo a esta casa de bonecas onde nada é o que parece exceto as sombras, o desconforto e o cheiro de podridão, todos tão reais quanto o terror que você sentirá ao ouvir um clique quando o filme terminar.Da Argentina, com terror. O diretor Demián Rugna esquece subgêneros e pretensões e propõe um título vintage e assustador, um trem de bruxas inteiro sobre um bairro encantado para desfrutar de eventos macabros que vão torturar os protagonistas.Após o sucesso planetário alcançado com seu longa de estreia, 'Corra', o diretor Jordan Peele não abandonou o gênero terror neste filme estrelado por Lupita Nyong'o e Winston Duke. Uma história de medo que mais uma vez esconde uma mensagem de denúncia social: todos carregamos dentro, um monstro que preferimos ignorar.