Kylie Jenner, de vermelho, e amigos se fantasiam de Power Ranger para o Halloween Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 11:46 | Atualizado 30/10/2020 11:50

Rio - Kylie Jenner já está animadíssima para o Halloween, que será comemorado neste sábado. A irmã de Kim Kardashian postou fotos e vídeos em que aparece fantasiada de Power Ranger ao lado de amigas. "Go, go, Power Rangers (Vamos, vamos, Power Rangers)", escreveu Kylie na legenda do vídeo em que aparece sensualizando com a fantasia.

