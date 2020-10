Delice Doce criou uma coleção especial para o Halloween Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 15:49 | Atualizado 30/10/2020 15:57

Rio - Neste sábado, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia das Bruxas. E a data ainda vai emendar com o feriadão de Finados. Confira abaixo uma lista com muitas doçuras, travessuras e diversão para curtir esses três dias com as crianças:

Suspiros assustadores



A Delice Doce, especializada em suspiros recheados, criou uma coleção especial para o Halloween. Os doces ganharam formato de abóbora, olhos esbugalhados, fantasminhas no palito e ossinhos. Além disso, a empresa também criou biscoitos customizados para a data com figuras como morcegos e caveiras. Informações e pedidos pelos números (21) 3706-1039 e (21) 96720-2342.



Comidinhas aterrorizantes



A Rohanas Confeitaria criou um kit de doces e cupcakes para as comemorações de Dia das Bruxas. Os bolinhos ganharam tons laranjas e roxo e os brigadeiros também entraram nas cores aterrorizantes. A empresa envia o kit pronto para enfeitar com forminhas no tema. Para saber mais, entre em contato pelo telefone (21) 998457083 (encomendas pelo Whatsapp).



Calçados com tecidos biodegradáveis e antivirais



A Pampili segue com o objetivo de transformar o mundo em um lugar melhor para ser menina com uma coleção que abrange assuntos importantes nos tempos que vivemos, como sustentabilidade e a pandemia do Coronavírus, mas também conta com uma linha de calçados e assessórios da banda mais querida no momento, o Now United.

Publicidade

O primeiro destaque da coleção verão 2021 é uma coleção completa com solado antiviral, que inibe o crescimento e persistência do vírus, com uma tecnologia que reduz a capacidade infecciosa e que consegue inativa-lo, além de fazer o mesmo com outros tipos de vírus. O segundo grande destaque são os calçados feitos com material sustentável.

Criados em parceria com crianças do Projeto "Semente do Futuro", que melhora a qualidade de vida de filhos de colaboradores no horário extra-escolar, as peças também contam com tecido feitos com algodão reciclado e fios de garrafa PET. Os produtos estão disponíveis para venda nos sites oficiais www.pampili.com.br



Atividades online de arte-educação para crianças



Foi dada a largada nas Oficinas FibraLAB, um programa lúdico de oficinas online de arte-educação que busca desenvolver nas crianças as potencialidades de criação e do fazer artístico, a partir de estímulos às novas experiências, conquistas e saberes, tudo por meio do uso do papel. Mensalmente serão divulgados dois vídeos no site Oficinas FibraLAB, sendo um vídeo-arte e um vídeo-oficina, que são propostas de conteúdos complementares com dinâmica de interação entre o artista e a arte-educadora.

Publicidade

A primeira série de vídeo-artes apresenta o processo de criação e concepção do artista Xadalu Tupã Jekupé, um artista mestiço que traz um trabalho artístico social de profundidade, valorizando a cultura Guarani indígena local. Os trabalhos e elementos artísticos que serão apresentados pelo Xadalu em seus núcleos de criação - como atelier e espaços urbanos - serão o ponto de partida para que a arte-educadora Mariah Pinheiro, ensine em suas oficinas a prática de técnicas de experimentações artísticas, fazendo referências às obras do artista. Os vídeos mostram métodos que podem ser usados tendo como base uma simples folha de papel.

Entre as atividades estão previstas a confecção de gravuras, lambe-lambes e stickers, máscaras, bonecos de papel, postais e outras experimentações. Para crianças de 3 a 6 anos de idade é importante a supervisão e ajuda dos pais durante as atividades. De 7 a 13 anos não é necessário, mas fazer deste momento uma diversão em família pode ser uma ótima ideia. Os conteúdos são disponibilizados no site oficinasfibralab.wixsite.com/oficinasfibralab e em outras plataformas, como Facebook, Youtube e Instagram, com o objetivo de ampliar o acesso e promover a inclusão, por meio da descrição com as hashtags #paracegover e #parasurdoouvir, e de tradução simultânea das cenas dos vídeos para leitura em braile.

Publicidade

As Oficinas FibraLAB têm o patrocínio da CMPC, com realização do Instituto CMPC, da Secretaria Especial da Cultura - Ministério do Turismo / Governo Federal. A iniciativa é a primeira realizada pelo Instituto CMPC.



Cultura popular em formato online e grátis



A quarta edição do Festival de Música Infantil Peixe-Boi segue até o final de dezembro, apresentando musicais em vídeo de 10 artistas ou grupos, atuantes no universo da música infantil. Os vídeos das canções são disponibilizados gratuitamente no canal do projeto, a partir das 12 horas dos dias programados. Para assistir, basta fazer a inscrição no www.youtube/culturainfantil.

Publicidade

Artistas de destaque no cenário nacional, cujos trabalhos buscam o resgate, a preservação e a difusão da cultura popular e regional brasileira, integram a programação do festival. Entre eles o Grupo Girasonhos, Lili Flor & Paulo Pixu, Paulo Bira/Brasileirinhos, Meu Pequeno Coração Caipira, Cia. Cabelo de Maria, Grupo Capucheta/Henrique Menezes, Pé de Vento e Cris Barulins & Giba Pedroza. Até o final da temporada, três novas músicas entram na programação semanalmente, totalizando 30 produções.

São musicais inéditos, atrações de estilos variados conduzidas pela música infantil, passando pela cantiga de roda, roda de histórias, teatro de bonecos, mamulengo, literatura popular, folclore e outras manifestações culturais. O Festival de Música Infantil Peixe-Boi, contemplado pelo ProAC, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, previa uma circulação por sete cidades do estado, mas foi formatado em versão online, devido à pandemia do coronavírus.



Resgate da autoestima



Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa a divulgação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. E pensando em ajudar essas mulheres que estão passando pelo tratamento de câncer de mama, a Fundação Laço Rosa e o Salão Werner Rua da Passagem, em Botafogo, estão recebendo cabelos para confecção de perucas que serão doadas. Para contribuir, o cabelo deve ter no mínimo 20 centímetros e ser cortado em mechas.

Publicidade

Todo tipo de cabelo é aceito: cacheados, ondulados, lisos e crespos. Não há restrição quanto ao uso de química, desde que não estejam danificados. Quem for doar o cabelo terá 20% de desconto no corte no salão Werner. E uma das doadoras para esse projeto foi Isabela Romero, que tem apenas 10 anos - ela decidiu participar da ação quando soube que seu cabelo poderia resgatar o sorriso de outras crianças.

Força na Peruca é um Programa da Fundação Laço Rosa, que ensina a arte da Perucaria (produção de perucas, apliques e extensões) por meio de curso profissionalizante e aulas práticas. Além do aprendizado, o aluno ajuda a manter a cadeia produtiva que alimenta a doação de perucas para pacientes com câncer e ainda pode concorrer a um contrato de trabalho no final do curso. Para saber mais, acesse https://fundacaolacorosa.com/doar-cabelo/ ou https://www.youtube.com/watch?v=466lDMa6hdc&t=13s



Como um verdadeiro viking



Na próxima sexta, dia 5, quem curte uma aventura não pode deixar de subir a Serra. E o motivo da viagem é que o restaurante Viking Axes Brasil volta a abrir as portas cheio de novidades no cardápio, na decoração e, é claro, na principal atração do local: o arremesso de machados, um esporte milenar de origem canadense e que tem tudo para se tornar uma febre por aqui.

Publicidade

E a atmosfera viking estará por todos os lugares: além de um backdrop temático para fotos, o local conta com um trono todo estilizado e vários acessórios para homens, mulheres e crianças se sentirem como verdadeiros guerreiros e exploradores nórdicos, como barba, chifre, coroas, espada, chinelo, capa de pele e, é claro, um machado. Já o cardápio de comidas e drinks foi totalmente reformulado e será temático. As bebidas terão três categorias: Contemporânea, Tradicionais e Bárbaras (vikings).

E, para saborear, petiscos, tábuas e frigideiras, burgers, caldos, guarnições, molhos e sobremesas. Vale lembrar que o local está seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive com display de álcool em gel nas mesas, entrada com tapetes de sanitização e controle de temperatura para todos, desde funcionários até os clientes. O Viking Axes fica na Rua Dr. Alberto Porto da Silveira, 80 - Nova Friburgo. Mais informações pelo telefone (21) 96902-0007.



Música, brincadeira e educação



Neste sábado, dia 31, às 16 horas, a Palavra Cantada participa da última live do mês em comemoração aos 10 anos do projeto Leia para uma Criança, iniciativa do Itaú Social. Apresentadas pela atriz Fernanda Rodrigues e a professora e youtuber Flávia Calina, as edições do “Live Para uma Criança” , exibidas no Facebook e YouTube oficiais do Itaú, oferecem dicas para ajudar as mamães e os papais a falarem com as crianças sobre temas importantes como saúde, meio ambiente, empatia e educação, em cada live, um livro é lido por um convidado especial. Amanhã, o tema será Educação. Para acessar, basta entrar no https://www.euleioparaumacrianca.com.br/



Folclore para crianças



Neste final de semana, tem teatro infantil online e gratuito. Boitatá, Saci Pererê, Lobisomem, Curipira, Boto e Mula-sem-cabeça estarão em "Mitos - O Folclore do Mestre André”. A Cia Candongas vai desbravar o universo folclórico em um espetáculo dedicado às crianças que reúne todos esses personagens e a exibição será em quatro sessões transmitidas no canal do Youtube da Cia Candongas. No sábado (31) e no domingo (1°), serão duas exibições por dia, às 11h e às 16h. A peça lembra a todos que o povo brasileiro tem uma cultura rica e fascinante. Ao assistir ao espetáculo, as crianças poderão assimilar com prazer toda esta riqueza, criando laços mais fortes com as próprias raízes. O espetáculo recebeu da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil a qualificação de "Altamente recomendável" e já foi assistido por mais de 250 mil espectadores. Mais informações em http://www.ciacandongas.com.br



Abraçar para transformar o mundo em um lugar melhor



O distanciamento social necessário para conter o avanço do novo coronavírus este ano fez com que o brasileiro tivesse de interromper um hábito muito comum por aqui: dar abraços. E o livro “O Melhor Abraço do Mundo - Ser Diferente Faz Parte da Natureza Humana”, da editora D'Livros, é um livro infantil que fala sobre amizade, saudades e diferenças e mostra a importância do abraço.

Publicidade

Como personagens principais, a brasileira Luluzinha e o português Jorge. Os dois se conhecem na escola em que frequentam em Portugal. Ela negra, ele branco, convivem também com crianças de diferentes etnias e histórias de vida, com deficiência ou não. O objetivo da escritora Luciene Balbino é mostrar como somos todos um único povo, formado por nossas diferenças e singularidades. Sem falar diretamente sobre preconceitos, ela mostra como o mundo seria melhor se as pessoas abraçassem mais a realidade do outro e respeitassem as diferentes vivências. Com valor de R$36, pode ser adquirido em https://dlivros.com.br/