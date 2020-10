O cantor Ferrugem, uma das atrações do Réveillon de Copacabana 2019 POSSATO_PHOTOGRAPHY

Publicado 31/10/2020 13:27 | Atualizado 31/10/2020 13:30

Rio - Você pode não conhecer o Jheison, mas certamente já ouviu falar do cantor Ferrugem. Neste sábado, ele revelou ao programa "É de Casa", da Rede Globo, que o nome de batismo foi inspirado no personagem Jason, do clássico filme de terror "Sexta-Feira 13". Em tom de deboche, o pagodeiro agradeceu por ter um nome artístico mais comum.

“Não sei o que meu pai tinha bebido no dia para colocar o nome de um serial killer de filme em mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Graças a Deus inventaram esse apelido de Ferrugem e consegui me livrar um pouco do Jheison”, disse o artista.