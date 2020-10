Por Meia Hora

Publicado 31/10/2020 09:34 | Atualizado 31/10/2020 09:37

Virou a página? Ao que tudo indica, Whindersson Nunes está conseguindo superar o fim do seu casamento com Luisa Sonza e está mesmo se envolvendo com a estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan . O colunista Leo Dias divulgou um vídeo que mostra os dois se beijando.Após a troca de carinhos, Whindersson pareceu bem apaixonado, ficando de pernas bambas, como se perdesse a força ao beijar Maria. Recentemente, os dois já haviam sido flagrados juntos, enquanto o humorista gravava algumas cenas para a Netflix. O piauiense ficou hospedado no Hotel Iracema Falls, considerado um dos melhores da região amazônica e que já recebeu visitas de outros famosos.