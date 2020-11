Por O Dia

Rio - Luiza Possi lançou o primeiro single de novo álbum, neste domingo, em parceria com De Maria. "Cheiro de Filho", marca o pontapé de divulgação do disco que ainda não tem data de lançamento. A cantora, que está participando do quadro "Dança dos Famosos", na Rede Globo, revelou que todo o projeto foi idealizado e produzido durante a quarentena.