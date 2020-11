Bruna Marquezine faz selfie na cama: 'Carente'

Rio - Bruna Marquezine resolveu brincar com os filtros do Instagram, na noite desta segunda-feira. De pijama e deitada na cama, a atriz postou várias fotos cuja legenda era escolhida aleatoriamente pelo próprio filtro. As frases que apareceram para Bruna foram "a gente é carente", "a gente é triste", "a gente gosta de biscoito", "a gente se estressa" e "a gente ama sinceridade".

