Por O Dia

Rio - Popline, NAU e Fosfobox lançam o projeto “Quadradinho” que contará várias edições e promete alegrar a cidade com todos os protocolos necessários, confira!



Em novos tempos é necessário adaptar e transformar. E, pensando nisso, O “Quadradinho” surgiu com o objetivo de unir a vontade do público de assistir aos shows presenciais, dos artistas a retornarem aos palcos com com a segurança necessária que o “novo normal” demanda.

A programação ficará por conta do NAU, Popline e da Fosfobox. Cada edição com uma característica própria para agradar vários segmentos da noite carioca.Serão 188 quadradinhos divididos em três formatos: 4m² – 6m² e 8m², dependendo do número de pessoas suportadas. Outra novidade é que a escolha e compra dos “quadrados” se dará por meio de aplicativo, o público poderá escolher o local desejado assim como já faz no cinema. O público geral será de 750 pessoas, menos de da capacidade total do espaço que tem 4.500 m².Uma das maiores vantagens é oferecer uma experiência musical presencial no formato show, dentro do contexto de distanciamento físico exigido pelos órgãos de saúde, cada um no seu quadrado, propondo uma dinâmica de entretenimento presenciais que é, ao mesmo tempo, envolvente e segura.Para não filas e muito menos aglomeração, vamos separar o acesso por horários. E todo o processo será feito através de aplicativo, cada setor terá um horário de chegada e um acesso exclusivo. Por isso, é imprescindível que cada grupo de pessoas escolha, dentro do horário determinado, a sua chegada. O serviço de bar será no estilo delivery, não haverá bares ou pista. Através do próprio aplicativo, você receberá a comanda para pedir suas bebidas e comidas.Sexta - 06/11: MC REBECCA Part. KAROL CONKASábado – 07/11: FOSFOBOX OPEN AIR c/ DJ Mau Mau, Leo Janeiro, DJ Glen, Nana Torres, Bernardo Campos e Coletivo PirajáSexta-feira – 13/11: Festa Recalcada c/ TATI QUEBRA BARRACOSábado - 14/11: POPline apresenta CANDYBLOCOSábado - 21/11: POPline apresenta POCAHSexta-feira – 27/11: POPline apresenta LEXAVendas e mais informações em https://linktr.ee/reserveseuquadradinhoClassificação: 18 anos