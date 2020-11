Por O Dia

Publicado 03/11/2020 10:27 | Atualizado 03/11/2020 10:40

Rio - A partir de hoje, o público do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai podem assinar o Disney+ com um preço promocional. A oferta de pré-lançamento para a assinatura anual na região tem 15,5% de desconto em média em relação ao valor regular e está disponível apenas em www.disneyplus.com até o dia 16 de novembro com os seguintes preços:

fotogaleria

· R$ 237,90 no Brasil (equivalente a R$ 19,82 por mês).· ARS$ 3.250 na Argentina.· CLP$ 54.900 no Chile.· COP$ 203.900 na Colombia.· MXN$ 1.359 no México.· PEN$ 220,9 no Perú.· USD$ 50,90 no Equador, Uruguai, Panamá e Costa Rica.Os fãs já podem se inscrever em www.disneyplus.com e serem os primeiros a começar a curtir, no dia 17 de novembro, as histórias das icônicas marcas de entretenimento da The Walt Disney Company, incluindo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais.Os assinantes poderão assistir Disney+ em diversos dispositivos móveis e TVs conectadas à Internet, incluindo: consoles de videogames, reprodutores de mídia de streaming e TVs inteligentes. Os assinantes poderão aproveitar o conteúdo de alta qualidade sem interrupções comerciais em até 4 dispositivos simultâneamente, downloads ilimitados em até 10 dispositivos, recomendações personalizadas e a capacidade de configurar 7 perfis diferentes, incluindo a opção para os pais criarem perfis para seus filhos e filhas com uma interface fácil de usar, projetada especificamente para meninos e meninas acessarem conteúdo apropriado para suas idades.A partir do seu lançamento na região em 17 de novembro, Disney+ será o destino exclusivo e permanente da mais completa e melhor seleção de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, bem como produções originais exclusivas, tornando-se assim a única plataforma de streaming onde todos os filmes disponíveis da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars estarão acessíveis. Todos os títulos originais produzidos pelo e para o Disney+, bem como as coleções completas de todo o conteúdo disponível dessas cinco marcas icônicas em todos os formatos (filmes, séries, curtas, shows e documentários) estarão exclusivamente na plataforma.O preço padrão do www.disneyplus.com a partir do lançamento em 17 de novembro, está confirmado com os seguintes valores, com uma avaliação gratuita de sete dias nos seguintes países:· Brasil: BRL$ 27,90/mês ou BRL$ 279,90/ano (igual a R$23,32 por mês).· Argentina: ARS$ 385,00/mês ou ARS$ 3.850,00/ano.· Chile: CLP$ 6.500,00/mês ou CLP$ 64.900,00/ano.· Colombia: COP$ 23.900,00/mês ou COP$ 239.900/ano.· Perú: PEN$ 25,90/mês ou PEN$ 259,90/ano.· México: MXN$ 159,00/mês ou MXN$ 1.599,00/ano.· Costa Rica, Equador e Panamá: USD$ 5,99/mês ou USD$ 59,99/ano.· Uruguai: USD$ 7.49/mês ou USD$ 74.99/ano.