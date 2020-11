Paulinho vocalista do Roupa Nova reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 18:53 | Atualizado 03/11/2020 18:55

O vocalista do Roupa Nova, Paulinho teve uma piora do quadro de saúde e precisou ser entubado no hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio. As informações são do colunista Felipeh Campos, do "A Tarde É Sua", da RedeTV!.

No início de outubro, o cantor recebeu alta após ficar 12 dias internado por conta de complicações em um transplante de medula autólogo. Essa é a terceira vez que Paulinho foi internado após a cirurgia.