Daniel Boaventura faz show no Vivo Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 19:48 | Atualizado 03/11/2020 19:49



Rio - Se perguntar para um artista qual a maior saudade na pandemia, a resposta é unânime: o palco. Mas, para Daniel Boaventura, essa saudade tem data marcada para terminar. Após algumas apresentações on-line, por meio de lives, o cantor chega ao Rio de Janeiro para uma apresentação mais que especial – em formato híbrido (presencial e com transmissão pela internet) –, para celebrar os 10 anos anos de sua vitoriosa carreira. A apresentação acontece no Vivo Rio, no sábado, dia 07 de novembro, a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda no link: https://www.eventim.com.br/artist/daniel-boaventura/daniel-boaventura-turne-db-tour-2020-2714260/

Com a retomada gradual e os novos protocolos de segurança, o show será feito em novo formato. Os lugares serão pré-marcados, respeitando sempre a regra de 1/3 da capacidade do estabelecimento e o uso de máscara será indispensável em todos os momentos.Os fãs poderão optar por uma mesa fechada de 4 lugares ou de 2 lugares com espaçamento de 2 metros cada uma. Os camarotes situados no segundo piso serão vendidos com apenas 4 lugares. Além disso, o show também terá uma versão on-line para os fãs que não quiserem sair de casa.



No repertório estão as principais faixas dos seus quatro DVDs: “Daniel Boaventura Ao Vivo”, “Your Song”, “Ao Vivo no México” e “From Russia with love”. Releituras de Frank Sinatra, Elvis Presley , Barry White, Luis Miguel, Tom Jobim, Roberto Carlos, além de sua música inédita “Best Part Of The Show” - single autoral, composta com Marcel Camargo, guitarrista do Michael Bublé.

Publicidade