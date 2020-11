Primeira edição do Prêmio Rio de Contos Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 12:02 | Atualizado 04/11/2020 12:04

Rio - Nos meses que antecedem a realização da 4ª edição da LER, que será em junho de 2021, o movimento de democratização de acesso à literatura e a cultura não para. A oportunidade do acesso à atividades culturais de qualidade, totalmente gratuitas, e a descentralização cultural são os pilares do Caleidoscópio da Cultura 2020, que este ano ganha força trazendo o 1º Prêmio Rio de Contos LER & FUNARJ do Estado do Rio de Janeiro, dois movimentos que se complementam. As iniciativas fazem parte da parceria da LER – Salão Carioca do Livro - com a FUNARJ.

“Neste ano, a FUNARJ reforça e amplia sua parceria com a LER, expandindo o alcance do Caleidoscópio de Cultura e lançando o concurso literário, idealizado pela escritora Bárbara Caldas. Assim, não apenas amplificamos nossa participação neste importante projeto de troca de conhecimentos e popularização de atividades multiculturais, como também abrimos espaço para novos autores, numa iniciativa inédita na história da FUNARJ”, diz José Roberto Gifford, presidente da FUNARJ.



Publicidade

PROGRAMAÇÃO CALEIDOSCÓPIO DA CULTURA:

Teatro Glaucio Gill, no Rio de Janeiro, em Copacabana; Espetáculo Teatral “ONDE MORAM OS LIVROS”?.

Dias 21 e 22 de novembro (sábado e domingo)

Publicidade

Teatro Mário Lago, em Vila Kennedy; Espetáculo Teatral “BRINCANTES DO BRASIL” Adaptado do livro de Daniela Chindler “Brincantes – ô abre a roda”. Dias 27 e 28 de novembro(sexta e sábado)

Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes; Espetáculo Teatral “As bibliotecas do Mundo”, Dias 5 e 6 de Dezembro (sábado e domingo)



Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. Espetáculo Teatral ERA UMA VEZ. Dias 12 e 13 de Dezembro (sábado e domingo)