Publicado 04/11/2020 15:57

O corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José, no "Mais Você", foi velado nesta quarta-feira, no Cemitério do Horto, em São Paulo.

A cerimônia restrita reuniu apenas amigos e familiares do ator. O artista foi enterrado ao lado dos pais, Nadir e Neilton. Ana Maria Braga chegou em um carro blindado para a despedida do amigo.

Alguns fãs homenagearam Tom do lado de fora do cemitério com cartazes e fotos. Tom foi encontrado morto em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no domingo. O laudo do Instituto Médico-Legal aponta que o ator, de 47 anos, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.

Além de Ana Maria Braga, o jornalista Michael Keller e o arquiteto Jairo de Sender, do quadro Dando um Retoque, do Mais Você, também compareceram ao cemitério para prestar as últimas homenagens ao amigo.