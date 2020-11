Dulce Maria Divulgação/Ari Prensa

Por Nathalia Duarte

Publicado 06/11/2020 14:00 | Atualizado 06/11/2020 14:23

Fama, dinheiro, seguidores no mundo inteiro, viagens...Todos esses benefícios trazidos pela fama podem dar às pessoas uma falsa sensação de alegria. Mas, cuidado, o que você vê, nem sempre é a verdade. E é exatamente essa mensagem que Dulce María traz no novo single “Lo que ves no es lo que soy”, lançado hoje, nas plataformas digitais e também com um vídeo no Youtube.



“Essa música eu escrevi há sete anos. É uma música alegre, mas muito profunda. Quero transmitir uma mensagem de que, às vezes, as aparências enganam, ainda mais agora nas redes sociais. E não precisa nem ser famoso. Às vezes, você vê a foto de alguma pessoa muito feliz, mas não sabe como ela está de verdade, o que ela passou para estar ali. Nós não podemos ficar só com a primeira impressão de alguém, sempre há muito mais que nós não conhecemos”, explica.

O single faz parte do projeto Origen, iniciado em abril pela cantora. Nele, ela já lançou as novas versões das músicas “Te daría todo” e “Más tuya que mía”, do RBD e também a inédita “Tu y Yo”. Pela primeira vez, a mexicana pôde lançar um projeto 100% pensado por ela, que busca trazer a essência da cantora. “São composições que escrevi em diferentes etapas da vida e me sinto em um momento muito livre para fazer algo tão pessoal. Não queria ficar longe dos fãs durante a gravidez e a pandemia. Então, poder lançar essas músicas e o vídeo é uma maneira de estar perto deles. São meses complicados para mim, para todo mundo, mas sinto que era necessário que ele saísse porque é um divisor de águas para mim. É o término de um ciclo e o início de outro”, reflete a cantora.



A exatos um mês para completar 35 anos, a mexicana celebra 30 de carreira. Tanto tempo atuando e cantando é motivo de orgulho para Dulce, que, prestes a construir uma família ao lado do marido, Paco Álvarez, diz ainda ter alguns sonhos a realizar. “Viver todas as coisas que a fama me proporcionou me fez ver o que realmente importa: que é a família, os amigos, ter saúde. Aprendi a valorizar muitas coisas que levo até hoje comigo. Tenho muito orgulho da carreira que construí e agora da minha família. Meus objetivos e sonhos, a curto prazo, são lançar o Orígen e que tudo corra bem no nascimento da bebê”.





Live do RBD



No dia 26 de dezembro, quatro dos seis integrantes do RBD farão uma live em tributo ao grupo. Anahí, Maite, Christian e Christopher se reunirão para cantar os maiores sucessos do grupo. Até o momento, a live já é o segundo evento via stream com maior a maior venda de ingressos da história, perdendo apenas para o BTS. Além da live, os quatro integrantes também lançarão uma música inédita para marcar o momento. Triste por não estar no período ideal para participar do tributo, Dulce conta que, se fosse em qualquer outro momento, estaria 100% no projeto.



“Eu gosto de me dedicar ao máximo quando estou em algo. O RBD foi algo muito especial para mim, que eu sempre celebro. Todos sabem a importância que foi para mim. Mas estamos em um momento muito difícil. Por causa da gravidez e da pandemia, eu não poderia me arriscar, não conseguiria estar 100% física e emocionalmente nesse projeto. Depois de 30 anos de carreira, e sacrificando muitas coisas por ela, chegou o momento que eu preciso pensar na minha vida pessoal, e nesse ser que depende de mim aqui na minha barriga. Me dói muito não poder estar, porque RBD sempre vai ser parte de mim e eu não sei se terá algum outro reencontro, mas, agora, eu não poderia. Se fosse em outro momento, eu estaria”.

RBD - Foto: Reprodução / Instagram



Incertezas da maternidade



Grávida de oito meses, Dulce espera que a filha nasça no próximo mês. Mamãe de primeira viagem, a cantora compartilha que está cheia de incertezas, mas muito realizada, com essa nova fase da vida. "Eu não sei como é a Dulce mãe. Eu sei que tudo se transforma. Em cada mulher é diferente. Eu só sei que quero ser a melhor mãe que meu filho possa ter", confessa a cantora. Mas os fãs podem ficar tranquilos, a maternidade não fará a cantora parar a carreira. "Eu não quero me afastar por completo, até por isso estou lançando esse projeto agora, todo virtualmente. Em algum momento depois da pandemia, quero retomar a minha carreira".

Dulce Maria - Instagram