Whindersson Nunes curte Jalapão com nova namorada

Rio - Whindersson Nunes postou no Twitter, na madrugada desta quinta-feira, algumas fotos em que aparece com a nova namorada, Maria Lina Deggan, no Jalapão. Nas imagens, o humorista e Maria Lina estão no maior clima de romance em meio a um cenário paradisíaco.

"Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querendo aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão", disse o humorista, que também contou que fez uma música para a namorada.

"Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram", afirmou. O humorista também contou que Maria Lina teve que tornar seu perfil no Instagram público, já que começaram a aparecer muitos perfis falsos.

"Maria teve que abrir o insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam vendidos pra algum cantor sertanejo apressado", explicou Whindersson, que está curtindo o romance.

"No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo mto novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso 'meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida', quero que ela possa ter uma vida normal até quando der", completou.

Whindersson também falou sobre a fama. "E é isso, príncipes, fama sempre me assustou mas eu sei lidar. Muito doido saber que o dia que eu morrer vai ser o dia que eu vou ser mais assistido, mas existem milhares de outras coisas que eu não sei e quero descobrir com ela, vai ser massa", finalizou.

