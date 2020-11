Claudia Leitte lança Rodou em parceria com Wesley Safadão Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 09:36 | Atualizado 06/11/2020 09:37

Rio - Claudia Leitte acaba de lançar o single 'Rodou', um feat. com Wesley Safadão em todas as plataformas. A faixa, que também integrará o novo EP da cantora que será disponibilizado ainda neste ano, movimentou o público desde o lyric video de “Desembaça”, onde houve um spoiler para esta nova aposta.

fotogaleria

Publicidade

“Eu estou muito empolgada com esse trabalho que foi feito com muito amor e ao lado de pessoas tão especiais, como do meu amigo Wesley Safadão. Ele topou embarcar nesse projeto onde aparecemos juntos, mesmo que tenhamos filmados em dias e em estúdios diferentes!”, conta Claudia Leitte.



As novidades trazidas por Claudia Leitte continuam, pois desta vez ela inova duplamente. Ao lado de Safadão, a loira lança o primeiro clipe musical filmado integralmente com a tecnologia 4D, que traz possibilidades infinitas, a exemplo dos cenários e ambientes.