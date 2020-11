Shirley Pitta Marcio Simnch

Rio - Destaque desta edição da São Paulo Fashion Week, a modelo baiana Shirley Pitta sonhava com as passarelas, quando trabalhava como ambulante na entrada do Zoológico de Salvador.

Junto com a mãe, a bela vendia churrasco e refrigerantes: "Os espetinhos da minha mãe eram os mais amados!", diz aos risos, relembrando com orgulho do trabalho que a permitia ajudar na renda familiar.

Hoje, aos 21 anos, Shirley desponta entre os destaques da semana de moda brasileira, estrelando apresentações de grifes como Lenny Niemeyer, Ponto Firme, Another Place e Lino Villaventura na São Paulo Fashion Week, que iniciou ontem sua edição comemorativa de 25 anos, em formato totalmente digital.



Modelo desde 2018, Shirley é aposta da JOY Model - mesma agência responsável por lançar Lais Ribeiro, a única Angel brasileira da atualidade - e já estrelou importantes campanhas de beleza, para Avon, O Boticário e Aussie, além de ter posado para prestigiadas publicações de moda, como Vogue, Elle, Marie Claire e L’Officiel.



Na estreia do evento, realizada ontem, Shirley Pitta chamou atenção por sua beleza na apresentação digital da grife Lenny Niemeyer.