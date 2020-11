Miss RJ Mundo 2019 Esthefane Souza Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 09:54

Rio - A partir das 21h30 deste sábado, dia 7 de novembro, a capital fluminense hospeda as edições 2020 do Miss Rio de Janeiro Mundo e do Mister Rio de Janeiro CNB. As competições acontecem juntas, e serão transmitidas ao vivo, de forma virtual, pelo canal oficial do CNB (Concurso Nacional de Beleza).

fotogaleria



Serão 27 jovens, sendo 13 moças e 14 rapazes, disputando os títulos, que levam às respectivas disputas nacionais, franqueadas oficiais dos internacionais Miss Mundo e Mister Mundo, e outros grandes certames similares. Os vencedores de 2019, a miss Esthefane Souza e o mister Vinicius Marçal, entregam seus postos, que ocuparam por mais de um ano desde a eleição.



As etapas cariocas do Miss Brasil Mundo e do Mister Brasil CNB vão acontecer a portas fechadas, tudo para manter a segurança dos participantes e todos os envolvidos. Por isso, não será divulgado o local onde as provas e a coroação vão ocorrer.



“Assim como os nacionais, vamos seguir todas as normas sanitárias recomendadas pelos órgãos competentes para realizar a eleição. Já mandamos produzir máscaras personalizadas e estamos elaborando medidas para receber as misses e misters da maneira mais segura e realizar um evento lindo e com distanciamento”, conta o publicitário André Cruz, realizador dos concursos.



“Teremos competidores de várias cidades do Rio de Janeiro, e o evento terá presença de público reduzido, para mantermos a segurança de todos nesse momento adverso que vivemos”, completa Cruz. “Inclusive vamos ter um teste de Covid-19 para cada um deles”.



MISSES E MISTERS



O grupo de candidatos deste ano é bastante diverso e conta com perfis distintos. Do lado feminino, a representante do município de Penedo, a modelo internacional Janaina Martinez Ribeiro, 24, é deficiente auditiva. Além dela, a representante de Seropédica, Natália Braga Olegar, 25, é confeiteira e bodypiercer. A miss tem um estilo bastante diferente do visto em eventos do ramo, e muitas tatuagens pelo corpo, inclusive nos no rosto e nos olhos.



Entre as atuações profissionais das misses, há empreendedora, professora, advogada, modelo, influenciadora digital e também universitárias de Medicina, Jornalismo, Fisioterapia, Engenharia e outros cursos.



Entre os misters, destacam-se não só atores e modelos, mas também barbeiros, dois jogadores de futebol, empresário, surfista e motorista de aplicativo. Os estudantes cursam Nutrição, Engenharia Civil e Educação Física.



PROVAS PRELIMINARES Serão 27 jovens, sendo 13 moças e 14 rapazes, disputando os títulos, que levam às respectivas disputas nacionais, franqueadas oficiais dos internacionais Miss Mundo e Mister Mundo, e outros grandes certames similares. Os vencedores de 2019, a miss Esthefane Souza e o mister Vinicius Marçal, entregam seus postos, que ocuparam por mais de um ano desde a eleição.As etapas cariocas do Miss Brasil Mundo e do Mister Brasil CNB vão acontecer a portas fechadas, tudo para manter a segurança dos participantes e todos os envolvidos. Por isso, não será divulgado o local onde as provas e a coroação vão ocorrer.“Assim como os nacionais, vamos seguir todas as normas sanitárias recomendadas pelos órgãos competentes para realizar a eleição. Já mandamos produzir máscaras personalizadas e estamos elaborando medidas para receber as misses e misters da maneira mais segura e realizar um evento lindo e com distanciamento”, conta o publicitário André Cruz, realizador dos concursos.“Teremos competidores de várias cidades do Rio de Janeiro, e o evento terá presença de público reduzido, para mantermos a segurança de todos nesse momento adverso que vivemos”, completa Cruz. “Inclusive vamos ter um teste de Covid-19 para cada um deles”.MISSES E MISTERSO grupo de candidatos deste ano é bastante diverso e conta com perfis distintos. Do lado feminino, a representante do município de Penedo, a modelo internacional Janaina Martinez Ribeiro, 24, é deficiente auditiva. Além dela, a representante de Seropédica, Natália Braga Olegar, 25, é confeiteira e bodypiercer. A miss tem um estilo bastante diferente do visto em eventos do ramo, e muitas tatuagens pelo corpo, inclusive nos no rosto e nos olhos.Entre as atuações profissionais das misses, há empreendedora, professora, advogada, modelo, influenciadora digital e também universitárias de Medicina, Jornalismo, Fisioterapia, Engenharia e outros cursos.Entre os misters, destacam-se não só atores e modelos, mas também barbeiros, dois jogadores de futebol, empresário, surfista e motorista de aplicativo. Os estudantes cursam Nutrição, Engenharia Civil e Educação Física.PROVAS PRELIMINARES

Publicidade

Entre as provas que valem pontos classificatórios, estão as de Melhor Modelo, Criatividade & Fantasia, Popularidade, Entrevista, Talento e Beleza Pelo Bem. A última promove uma ação social em conjunto, visando arrecadações pelos próprios postulantes, e este ano é uma arrecadação de doações para o Hospital Mário Kroef. O local, especializado no tratamento de câncer, vai receber dos jovens algumas unidades de Kit Covid (máscara e álcool gel 500 ml), caixas de leite, produtos não perecíveis de cestas básicas e brinquedos infantis.