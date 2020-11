Luísa Sonza e Vitão assumiram romance em setembro deste ano Reprodução instagram

Publicado 06/11/2020 10:43 | Atualizado 06/11/2020 10:52

Rio - Luisa Sonza contou algumas curiosidades sobre seu namoro com Vitão para os fãs na noite desta quinta-feira. A cantora respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e uma pessoa questionou se houve um pedido oficial de namoro.

"Ele não pediu na frente do meu pai, não, né? Ele não pediu pra namorar comigo na frente do meu pai não, né?", brincou a cantora, que assumiu o namoro com Vitão em setembro.

Em seguida, uma seguidora disse que Vitão é seu "crush". "É meu crush, amo o jeito dele, amo o sorriso, amo a voz, amo cabelo, amo o charme dele", disse a internauta. Luisa aproveitou para se declarar. "Ai, mulher, ele também é o meu. Amo isso aí, tudo e muito mais", afirmou.