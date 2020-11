Filha de Tom Veiga fala pela primeira vez sobre a morte do pai: estou sem rumo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:42

Rio - Alissa Veiga, filha de Tom Veiga, postou sobre a repercussão internacional sobre a morte do pai. No Twitter, ela compartilhou a reportagem do jornal The Washington Post, em que fala sobre o choque da morte do intérprete de Louro José no Brasil.

Ao lado da imagem do jornal, Alissa, que completou 15 anos no dia da morte de Tom, escreveu: "Pai, você dominou o mundo". Ao lado da imagem do jornal, Alissa, que completou 15 anos no dia da morte de Tom, escreveu: "Pai, você dominou o mundo".

No começo da semana, a jovem publicou uma foto ao lado do pai e disse que era "o pior dia de sua vida".



"Eu não sei o que faço, é uma dor inexplicável. Estou sem rumo. Sem dúvidas o pior dia da minha vid. Estou sem rumo", escreveu ela.