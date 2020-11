Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:49

Rio - Os dias de isolamento durante a pandemia trouxe o cantor e compositor Lucas Felix para uma reconexão com sua principais influências musicais. Por isso lançou uma moderna releitura de "Clube da Esquina II" e agora disponibiliza nos aplicativos de música o single "Recomeço", que marca o início de uma nova trajetória do artista. O lançamento feito pela Ditto Music traz também um clipe assinado pelos Irmãos Winits.

"Esta música me deixa feliz no sentido de realização desde que eu e Iolme, meu parceiro na composição, a fizemos lá em 2016. Eu sentia que ela teria um momento especial pra ser lançada, onde sua mensagem ganharia mais força e é isso que espero que ela consiga realizar nesse momento" torce o cantor.Ele destaca que a principal mensagem de "Recomeço" é a de que somos um pequeno grão de areia na complexidade do universo. "Porém juntos, e quando estendemos a mão ao outro, entendemos suas dores e nos unimos. Nos tornamos algo maior, algo divino, e essa divindade está em todos e em nossas pequenas atitudes do dia a dia. É uma construção diária na existência", acredita.O clipe do single dialoga com o último lançado em setembro. "Eu parti da ideia que queria uma mudança de visual pra compor essa mudança sonora que estamos iniciando. Eu pensei numa coisa que tivesse ligação com o clipe de Clube da Esquina II e os diretores, Fabi e Bernardo Winits, entenderam muito bem e criaram esses dois mundos: onde o sonho e campo das ideias, das lembranças, estão no clipe de 'Clube' e o das realizações e atuações, o ' por em prática', estão no clipe de “Recomeço”.