Viviane Araújo na Quadra da Escola Acadêmicos do Salgueiro Agnews

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:43 | Atualizado 06/11/2020 16:57

Em uma conversa com Otaviano Costa, nesta quinta-feira, Viviane Araújo disse que não negaria um convite para participar do Big Brother Brasil, mas com uma condição.

fotogaleria

Publicidade

"Eu acho que depende da conversa, de tudo. Esse ano não vai ter Carnaval né, o BBB é sempre nessa época. Eu não largaria o Carnaval para entrar no BBB, mas não tendo o Carnaval posso pensar no caso", afirmou quando questionada pelo apresentador.