Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:54 | Atualizado 06/11/2020 14:56

Johnny Depp anunciou, nesta sexta-feira, pelo Instagram, a demissão da franquia "Animais Fantásticos", derivada de "Harry Potter".



O ator, de 57 anos, publicou uma carta explicando que foi convidado pela Warner Bros "a renunciar ao meu papel como Grindelwald e eu respeitei e concordei com esse pedido”. Também nesta semana, Depp perdeu o processo contra o News Group Newspapers, editor do jornal The Sun, sobre uma matéria de 2018 em que ele foi chamado de "espancador de mulheres”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Depp (@johnnydepp) em 6 de Nov, 2020 às 8:15 PST

"Em razão dos eventos recentes, eu gostaria de fazer um breve pronunciamento. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me presenteram com seu apoio e lealdade. Eu fui honrado e fiquei comovido por todas as suas mensagens de amor e preocupação, especialmente nos últimos dias", afirmou Depp.



“Em segundo lugar, gostaria de avisar a vocês que fui solicitado pela Warner Bros. que eu deixasse o papel de Grindelwald em Animais Fantásticos, e eu respeitei e aceitei essa decisão. Por fim, eu gostaria de dizer isso. O julgamento surreal na Justiça do Reino Unido não mudará minha luta para contar a verdade, e confirmo que eu planejo entrar com um recurso”, explicou o ator.