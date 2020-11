Por Juliana Pimenta

Rio - Evoluiu e muito! Sucesso do funk carioca, Kevin O Chris grava amanhã, às 19h, seu novo DVD, na Cidade das Artes. Intitulado de ‘Todo Mundo Ama o Chris’, a produção faz alusão à produção de sucesso norteamericana que, inclusive, é a responsável pelo nome artístico do músico.

“Quem não gosta de ‘Todo Mundo Odeia O Chris’, né? Foi por causa dessa série que eu ganhei o apelido de Kevin O Chris. Na época em que eu era DJ, fiz uma parceria com o DJ Davizinho. Aí apelidaram a gente de Chris e Greg, e o nome ficou. Agora, a ideia do DVD foi para trazer essa graça já desde o início, para mostrar que é para ser uma noite pra se divertir”, adianta Kevin, que quer mostrar o resultado do intenso trabalho desenvolvido na quarentena.“Pô, foi muito trampo. Eu praticamente morei no estúdio. Tava com muita coisa parada e a pandemia deixou eu ter tempo para pensar nessas músicas e fazer outras. Passei pela quarentena só focando no dia em que eu ia mostrar todo o meu trampo novo para o público. Eu tô com saudade demais de ver a galera feliz com a minha música. O DVD vai ser estouro”, promete Kevin que, por sua vez, garante pensar na segurança dos fãs. Para a realização do show, o público será separado em pequenos cercadinhos com capacidade para seis pessoas.A animação de Kevin em fazer um trabalho mais alto astral também está relacionada à crise provocada pelo coronavírus. O artista admite que seu objetivo é amenizar as dores dos fãs. “Depois de tudo o que a gente passou e ainda tá passando… rola muita ansiedade. Muitas famílias perderam seus parentes, muita gente ficou sem emprego. Eu tô ansioso demais para levar um pouco de alegria para o meu público e para as pessoas que estão ao meu redor fazendo tudo acontecer”, defende.Além de intensificar a produção, o funkeiro de 22 anos aproveitou o isolamento para pensar em novas estratégias de trabalho e trazer parcerias inéditas. “A quarentena me deu tempo para pensar em como eu podia trazer novos rolês pro meu funk chegar em mais gente. Eu botei uns instrumentos de corda na produção, brinquei com batidas de outros ritmos. E também trampei muito com novos talentos do funk, uma rapaziada nova que tem as mesmas origens que eu”, conta Kevin.As parcerias também se estendem na gravação do DVD. Para o show especial, vários talentos foram convidados. “Eu chamei as pessoas que geral tá escutando nessa quarentena. Dilsinho, BG, Gaab, Xamã, Filipe Ret, Dfideliz... todos esses artistas tem tudo a ver comigo, porque todo mundo se ‘amarra’ neles e são meu amigos… e que também fazem uma mistura boa. Quis trazer também uns MCs de favela para mostrar pro mundo os talentos que a gente tem aqui. MC Marks e MC Nathan vão representar nessa noite”, argumenta Kevin.Leo Santana também era uma das participações confirmadas. A apresentação, no entanto, foi cancelada após o falecimento do pai do cantor na noite da última quinta-feira.