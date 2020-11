Gravações de Homem Aranha 3 Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 17:54 | Atualizado 06/11/2020 17:55

Até os heróis precisam usar máscaras. Prova disso é o registro que Tom Holland compartilhou dos bastidores de "Homem-Aranha 3".

No Instagram, o intérprete do herói publicou uma foto vestido de Homem-Aranha e com uma máscara de proteção contra o coronavírus por cima da do uniforme. "Use máscara, eu estou usando duas", escreveu Tom.

