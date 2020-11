Simone está no quarto mês de gestação. Na foto, ela aparece ao lado do marido em Jericoacoara Reprodução Internet

Rio - Simone, da dupla com Simária, está curtindo alguns dias de descanso com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry, em Jericoacoará, no Ceará. A cantora está grávida e postou uma foto em que aparece exibindo seu barrigão na praia. "Sem filtro, por que a gente só precisa amar e ser amado", escreveu Simone na legenda da foto.

A cantora está no quarto mês de gestação e espera uma menina, que se chamará Zaya. "Kaká queria um nome, eu queria outro, cada parte da família queria um, até que chegamos em um consenso. O nome no fim é uma mistura. O nome que o Henry gostava era Maya, eu queria Zara, surgiu uma mistura dos dois", disse.