Nos Stories, do Instagram, Felipe Titto compartilhou com os seguidores a experiência após ter sido diagnosticado com coronavírus.

Em uma série de vídeos, o ator, de 34 anos, contou que começou a sentir os primeiros sintomas do coronavírus na segunda-feira. "Sempre levei essa história do Covid de uma forma muito leve, de forma alguma fui desrespeitoso, entendo o nível da doença o quão nociva ela é e o tanto de estrago que ela fez. Mas pensando em mim falei 'treino a vida inteira, sou um cara forte, acho que vou ser totalmente assintomático, mas não foi bem assim", disse o ator.

Felipe ainda contou que os piores dias foram os dois seguintes à descoberta. "Eu descobri na segunda-feira de manhã que estava com Covid, na terça e na quarta-feira foram os piores dias. E na quarta eu achei que não ia resistir. Graças a Deus, não tive nenhuma complicação pulmonar", explicou Felipe, falando que fez uma tomografia.

"Eu tive dor de cabeça, febre e dor do corpo em um nível amplificado. Me arrastei dois dias em casa", lembrou. "Não desejo isso para meu pior inimigo", afirmou o ator.