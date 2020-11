Luiza Ambiel Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 09/11/2020 07:00 | Atualizado 09/11/2020 12:10

Rio - Uma coisa ninguém pode negar: Luiza Ambiel fez uma passagem bombástica pela 12ª edição de "A Fazenda". Ela esteve no centro de grandes confusões e foi uma das participantes que mais movimentou o reality show da Record. Eliminada da atração, Luiza curte o bom momento profissional e conta que o programa foi uma experiência muito positiva em sua vida.

fotogaleria

Publicidade

"Participar de um projeto como a 'A Fazenda', no meio de uma pandemia, com a situação em que o nosso país está, foi muito bom. O retorno de mídia, cachê, merchan, foi tudo muito bom", comemora a modelo, que acredita que os ânimos no programa deram uma "caída" desde que ela saiu.

"Acho que as coisas deram uma caída, sim, com a minha saída. Eles queriam a casa calma, todo mundo muito amigo. E não que eu não quisesse, mas eu dizia que isso era uma coisa difícil de acontecer porque as vezes até em casa a gente não concorda com as pessoas que a gente convive, que a gente ama. Então imagina ali em um jogo valendo um R$ 1,5 milhão", explica Luiza, que recebe mensagens de pessoas pedindo desculpas por não terem votado para ela permanecer no jogo.

Publicidade

"Tem gente que me manda direct falando assim: 'quero te pedir desculpas, votei para você sair mas me arrependi, queria que você voltasse'. É muito legal. Até quem votou para eu sair fala que está arrependido, me pede desculpas, passa a me seguir nas redes sociais".

A saída de "A Fazenda" foi realmente um momento difícil para ex-musa da banheira, que ficou com medo da rejeição do público. "Quando me falaram sobre esse negócio de rejeição eu estava até com medo de sair na rua. Falei 'meu Deus, vou sair na rua e será que eu vou apanhar?'. Mas não foi assim, foi o contrário, as pessoas me abraçam, me beijam, me dão muito carinho. Quem já me conhece entendeu que ali é um jogo. Quem não me conhece e me pergunta alguma coisa eu tenho a maior paciência do mundo pra conversar. Mas até agora não tive nenhum problema pessoalmente, pelo contrário".

Publicidade

Arrependimentos

Em sua trajetória no reality show, Luiza Ambiel se arrepende de algumas atitudes. "Eu me arrependo de ter chorado muito. Mas eu chorei porque se eu não chorasse, o que eu ia fazer? Eu ia acabar sendo expulsa. Mas eu deveria ter chorado no privado, eu choraria mais escondido. Muitas coisas, ao invés de falar brava, eu deveria ter falado, sim, mas tirando onda. Eu trabalho com humor há muitos anos e ali o meu humor sumiu, desapareceu".

Publicidade

Outro arrependimento é a famigerada Reunião de Condomínio, que culminou em uma enorme briga entre Mirela e Raissa Barbosa. "Talvez eu não fizesse a reunião de condomínio, porque eu agi pela raiva e esse não é um sentimento legal. A energia da gente cai e não é bom. Aquilo ali [a reunião de condomínio] foi uma coisa negativa pra mim. E eu teria confiado menos em algumas pessoas, não teria me dedicado tanto para outras que depois me ignoraram. Faria algumas mudancinhas porque eu acho que foi isso que causou a minha saída".

Amizade com Biel

Publicidade

Mesmo depois de sofrer críticas por se aproximar de Biel, Luiza segue firme em sua amizade com o cantor e explica que ele sempre a tratou com respeito. "Lá dentro, todas as brigas que eu tive com ele, eu também tive com outras pessoas. Com ele, eu resolvi. Outras pessoas não quiseram resolver. E ele me respeitou muito lá dentro, coisa que eu não tive dos outros participantes jovens. A diferença de idade, minha e do Mateus [Carrieri], para a galera jovem era muito grande. Metade da idade, praticamente. A gente lavou a roupa suja, ele [Biel] contou tudo que tinha falado de mim, eu falei o que eu tinha dito dele e ele passou a me respeitar, sim. E é o que vale lá dentro. É uma pessoa que sempre queria saber como eu estava, fazia lanche para mim, me tratava muito bem, com muito respeito. Lá dentro tudo fica muito intenso", esclarece Luiza, que não sabia sobre as acusações de agressão que pesam contra o cantor.

"Eu não sou a favor de nenhum tipo de agressão. Mas o que eu vou fazer? É uma coisa que já foi, já passou e é uma coisa que ele está resolvendo. É um problema dele com a pessoa. E você gostar da pessoa não quer dizer que você concorde com alguma atitude que ela teve errada no passado. É um garoto que eu gosto pelo que eu vivi lá [na Fazenda]. A gente acolheu ele e o Juliano [Ceglia] no nosso grupo porque a gente precisava se proteger".

Publicidade

"As pessoas dizem que eu passei pro grupo deles. Eu não passei para grupo nenhum. Nós acolhemos eles. Se tivesse que passar para o grupo de alguém eu passaria para o grupo da Jojo Todynho, com a popularidade que ela tem aqui fora, a quantidade de seguidores que ela tem aqui fora... Eu não teria batido de frente com ela e teria deixado ela mandar em mim como ela manda em todo mundo lá dentro", alfineta.

Desafetos

Publicidade

Mas agora que está fora do programa, será que Luiza pretende zerar tudo e ser amiga de todos? Nada disso. Ela não quer ver Jakelyne nem pintada de ouro.

"Uma pessoa que eu não teria vontade de encontrar aqui fora, eu não gosto nem de ficar falando o nome dessa pessoa, porque mexeu com a minha filha, é a Jakelyne. Minha filha é uma coisa que me tiraria do sério. No dia da lixa de unha, as meninas me cantaram a bola: 'cuidado que vai vir com tudo pra cima de você e vai pegar pesado'. Mas eu não imaginava que o pesado seria a Gabi [filha de Luiza], daquele jeito no ao vivo".

Publicidade

Na ocasião, Jakelyne disse que "até a filha de 12 anos da atriz tem mais maturidade do que ela". "Na hora que eu escutei 'até a sua filha', eu fiquei cega. Para ser sincera, eu não escutei nem o que ela falou direito. Quando eu ouvi 'a sua filha', ali eu quase morri. Se eu não estivesse com aquela lixa na mão eu tinha sido expulsa do programa.

Outra pessoa que a decepcionou foi o cantor Mariano, que chega a chamá-la de "câncer". Mas com o sertanejo, Luiza aceita conversar. "Se ele quiser, eu aceito. Vai ser uma forma de ele se desculpar com o público, né? Com as pessoas que infelizmente passam por isso. Eu cheguei em Indaiatuba e minha madrasta, uma senhora, chorava muito. Meu pai estava muito triste, meu pai é cadeirante, tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Quando cheguei lá, eles estavam arrasados. O que pegou muito para a minha família foi o fato de meu pai ter ELA, que é uma doença degenerativa, não tem cura. A gente luta contra o tempo. E quando falou isso, pegou muito forte. Eu conversei muito com eles e acabei os acalmando. Mas foi um desgaste muito grande para mim".

Publicidade

Namoro com Cartolouco?

A relação de Luiza Ambiel com Cartolouco foi um dos assuntos que bombou no reality show. Agora que os dois estão fora de "A Fazenda", o jornalista não cansa de esbravejar para quem quiser ouvir que pretende conquistá-la. Mas a ex-peoa está insegura quanto ao relacionamento. "Eu não posso falar que não quero de jeito nenhum, porque a gente não teve tempo de sentar e conversar só nós dois. Tem horas em que eu acredito no que ele fala mas tem horas em que eu acho que ele está brincando. Então, eu optei por dar esse tempo, me estabilizar direitinho, organizar as minhas coisas e poder sentar com ele e conversar, ver com ele o que é realmente que está rolando. As vezes eu fico segura, as vezes eu fico insegura".

Publicidade

A polêmica do Raça Negra

Quando Lidi Lisboa e Tays Reis cantaram a música "É Tarde Demais", do Raça Negra, no reality, Luiza encarou como uma provocação, já que ela namorou o vocalista do grupo, Luiz Carlos. Agora, ela explica que o cantor fez, sim, uma música para ela, mas não foi a que as meninas cantaram no programa.

Publicidade

"O Luiz Carlos é muito na dele. A assessoria do Raça Negra, na live da Record, mandou uma nota falando que desconhecia que a música fosse para mim. Eu retruquei, falei 'então vai lá perguntar para ele' e aí ninguém falou mais nada. Eu não sou louca de vir com uma história dessa sem saber o que eu estou falando. Faz muito tempo. Pode até ser que uma hora a gente venha a falar sobre isso, se encontrar. Eu acho show de bola essa música estar em evidência. Ela é maravilhosa, eu amo essa música, mas não foi essa que ele fez para mim, foi uma outra", revela.

"Quando a gente se separou, eu chorei com essa música e eu mesma mandava a música para ele (risos). Mas faz tanto tempo. Que bom que as pessoas falaram que a música ficou tocando. Eles já estavam na mídia, né? Não estavam fora. Mas ainda bem que eu associei a uma banda incrível, que todo mundo gosta, minha família adora", comemora.

Publicidade

Raissa Barbosa

Uma das maiores confusões de "A Fazenda" foi a reunião de condomínio convocada por Luiza. Muitos internautas a acusaram de querer provocar Raissa para que ela agredisse alguém e fosse expulsa do reality show. Como Raissa sofre do Transtorno de Borderline, a família da dançarina chegou a falar em processo.

Publicidade

"Ali dentro é todo mundo igual. Então se ela está ali, ela está que nem todo mundo. Para a pressão, para a briga, discussão. Eu estava discutindo com ela e sabia que ela não ia partir para cima de ninguém porque ela nunca partiu. E o jeito que a Jojo estava segurando a Raissa, a força que ela tem... Se eles quiserem processar, eles processam. Mas eles acham que só eles têm advogado?".

Apesar de tudo, Luiza afirma gostar de Raissa e acredita que as duas teriam se entendido caso ela ainda estivesse no reality show. "Eu gosto da Raissa. A gente teve momentos maravilhosos ali. A Raissa não é má de coração. Ela é muito parecida comigo, ela mesma falava isso o tempo todo. Eu vejo nela uma pessoa como eu, que fala o que pensa, braba, bocuda, estourada. Com o tempo você vai se controlando".

Publicidade

Torcida

E para quem vai a torcida de Luiza Ambiel? "Minha ordem de torcida é Mirela e Biel", garante. Ela também torcia para Juliano Ceglia, que já foi eliminado. "Se saírem esses que eu gosto, aí eu vou torcer para a Raíssa e para o Mateus. Mas, assim, eu prefiro mil vezes a Raissa ganhando do que algumas pessoas ali. Ela eu sei que é de verdade, que ela é intensa. Ela se expôs como é, assim como eu me expus. Eu não soube controlar o meu nervoso também. É uma pessoa que se sair e quiser conversar, eu converso. Nós tivemos uma briga, mas e os momentos bons que a gente teve?".

Publicidade

Planos

Em breve, os fãs poderão ver Luiza Ambiel nos palcos. Ela vai substituir Vivane Araújo na comédia "Deus nos acuda". "Passando essa pandemia, eu tenho uma peça para estrear. Já era para ter estreado. Mas agora eu volto ara a minha vida, para o meu trabalho, minhas coisas, meu canal. Vida que segue, né. Mas o plano é trabalhar muito, se Deus quiser. E Ele quer. Com essa passagem pela 'Fazenda', tudo está muito legal".