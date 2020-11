Pabllo Vittar e CHAMELEO em "Frequente(mente) Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 15:16 | Atualizado 08/11/2020 15:19

Depois de uma meta no Twitter feita nesse sábado ser cumprida, quando o teaser oficial chegasse em 500 mil visualizações no Twitter de Pabllo, os fãs poderiam descobrir a capa do novo single da cantora com CHAMELEO, "Frequente(mente)".

Oito horas após o desafio ser lançado, o teaser ultrapassou a meta e os fãs puderam descobrir como é a capa da nova música. "Frequente(mente) irá tratar sobre a questão da mentira e quantas vezes uma pessoa é capaz de mentir, seja para agradar alguém, ou em benefício próprio.

