Por IG - Gente

Publicado 09/11/2020 11:20 | Atualizado 09/11/2020 11:46





Luan Santana e Mariana Rios estreiam a segunda edição de reality show sertanejo Redação





O cantor Luan Santana participou da segunda temporada do reality show O Próximo Nº1 VillaMix, que reune um time de estrelas na busca pelo próximo grande nome da música sertaneja no Brasil. O programa irá ao ar todos os sábados, ao vivo, às 20h, no canal do VillaMix no YouTube e no site da empresa Brahma.

fotogaleria

A edição deste ano será apresentada por Mariana Rios e contará com presenças de Livia Andrade e Rafa Kalimann. Para liderar os candidatos na disputa, o programa terá a participação especial de nomes de peso do segmento musical: Luan Santana, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Cesar Menotti & Fabiano e Lauana Prado. O formato do reality é original da Endemol.

Luan Santana também lidera o movimento O Pantanal Chama, com lançamento de produtos com estampas do Pantanal Sul Matogrossense e até um leilão do figurino que o artista utilizou nas gravações do DVD Viva.

“Tenho vivido um período de tudo ao mesmo tempo agora. Esta é a máxima”, pontua Luan Santana. “Creio que nesta fase de pandemia, neste momento tão sensível pelo qual passa a humanidade, a gente fica pensando em tantas coisas, querendo contribuir por um mundo melhor”.