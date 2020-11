Cintia Dicker, namorada de Pedro Scooby. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 14:53 | Atualizado 09/11/2020 15:31

Cintia Dicker mostrou o look do seu casamento com Pedro Scooby nesta segunda-feira, em Portugal. Em vídeos nos Stories, do Instagram, da maquiadora Rida Sousa, a modelo surgiu com um terno branco e uma maquiagem clean.



Pedro Scooby estava ao lado da futura esposa vendo todos os preparativos para a cerimônia ao lado dos filhos, Dom, de 8 anos, e Bem e Liz, de 5, de seu casamento com Luana Piovani. Por conta da pandemia, não haverá festa.