Por iG

Henri Castelli virou assunto na última festa de "A Fazenda 12". O ator teve um relacionamento com Jakelyne Oliveira e Mariano relembrou esse assunto. O sertanejo, que teve uma discussão de relacionamento com a modelo, falou que o global é muito bonito, mas mesmo assim a ex-miss Brasil terminou com ele. Porém, a peoa não gostou muito do comentário.

fotogaleria

"Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não estou atrás de status, estou atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele", disse Jake.Após essa conversa em rede nacional, uma seguidora de Henri Castelli foi falar sobre o assunto nos comentários de um post no Instagram dele. "Que pena, a Jake, na Fazenda, disse ontem que você não a fez feliz e que beleza não é tudo. Por isso ela terminou com você. Uma pena, uma hora vocês acham a felicidade no amor", escreveu a mulher.Henri fez questão de respondê-la e lembrou que as histórias sempre têm mais de uma versão. "Sempre existem os dois lados em relacionamentos e nenhum é mais importante que o outro. São perspectivas diferentes. O mais importante é ter respeito e não deixar mágoas em ambos. E manter, sempre que possível, a amizade e a torcida pelo amor e felicidade do outro", escreveu o ator.