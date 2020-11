Babu é o convidado do Lady Night de hoje Divulgação

Publicado 09/11/2020 18:51 | Atualizado 09/11/2020 18:52

Babu Santana será o entrevistado do "Lady Night" deste segunda-feira. Na atração, ele conversa com Tatá Werneck sobre a participação no Big Brother Brasil deste ano.



O ator conta que demorou a se acostumar com as câmeras e que, por isso, ficou uns dias sem ir ao banheiro, o que acabou resultando em briga.

"Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir ao banheiro! Por isso tive aquela primeira discussão, estava enfezado, com certeza. Entrei em pânico!".



Ainda sobre a questão do banheiro, Babu diz que ficou muito surpreso ao encontrar uma câmera em um local inusitado. "Fui amarradão, muito apertado... Eu lembro que falei gente, tem uma câmera aqui! Dentro do vaso", conta.