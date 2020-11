Xand Avião e Lauana Prado na gravação do EP ’Todos os Ritmos’ em Porto de Galinhas Nara / Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 10/11/2020 13:28 | Atualizado 10/11/2020 13:29

Rio - Um dos maiores nomes do forró da atualidade, Xand Avião lançou na última sexta-feira o EP "Todos os Ritmos", que conta com participações de Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Léo Santana e Dilsinho. Os shows do projeto foram gravados no Borogodó Hotel, em Porto de Galinhas, no final de outubro. Por conta da pandemia de coronavírus, Xand ficou na área de lazer do espaço e o público acompanhou o espetáculo da varanda de seus quartos ou na piscina, ao lado de familiares, mantendo a distância recomendada.

Além das músicas, já disponíveis em todas as plataformas digitais, os fãs poderão assistir a uma apresentação audiovisual de Xand e seus convidados, todas as sextas-feiras, à partir das 12h, no canal oficial do cantor no YouTube. A primeira apresentação foi o clipe da música "Surra de Cama", com Lauana Prado.

"Quando eu ouvi 'Surra de Cama', só queria uma mulher cantando e era a Lauana. Parece que a música foi feita para ela. Eu não tinha contato nenhum com a Lauana, mandei um direct e ela me respondeu em menos de cinco segundos. Foi uma coisa muito rápida. Quando tem que acontecer é desse jeito", comemora Xand, que apesar de ser um cantor de forró gosta de transitar entre todos os gêneros musicais.

"Eu canto há 23 anos. Quando comecei, percebi que existiam as tribos. O pessoal do forró só ouvia forró, o pessoal do sertanejo só curtia sertanejo, o pessoal do pagode só curtia pagode. Hoje está tudo misturado. O Brasil está ouvindo muita música boa. Não importa o ritmo. Acho que a maior prova disso são os Barões da Pisadinha. Os caras estão com uma música número um no país há mais de um mês", explica o cantor, ressaltando que os Barões cantam um "forró misturado com piseiro, que é um forró eletrônico, só com o som do teclado".

"Quando a música é boa, eu gosto de me permitir passear em todos os ritmos. Hoje o Brasil está muito aliado. Os ritmos estão muito unidos. Eu sou um cantor de música. Sou um forrozeiro nato, que adora forró, mas o que colocar para eu cantar eu estou cantando", garante.

Dificuldades da pandemia

Gravar um EP em meio a uma pandemia não é fácil, mas Xand acredita que os artistas aprenderam a se reinventar com a crise. A maior dificuldade, no entanto, foi não ter o calor do público durante as gravações. "Durante a pandemia tudo é dificuldade, pode ter certeza. Mas ela nos trouxe vários ensinamentos, a gente se tornou muito mais digital", reflete.

"A dificuldade de gravar esse EP na pandemia foi não ter o calor do público. A gente estava lá no hotel com 600 pessoas. Se fosse gravar um DVD, eu estaria com 10, 15, 20 mil. Então, o que mais me faz falta em gravar alguma coisa na pandemia é não chegar perto das pessoas e ouvi-las cantando a música. Mas na parte de produção foi tranquilo. A gente estava sem fazer nada mesmo. Estávamos há nove meses desocupados, então a gente foi pro estúdio e está aí o resultado", comemora.

Barões da Pisadinha e TikTok

Uma das apostas do EP é "Ela Aperta Minha Mente", música feita especialmente para os Barões da Pisadinha, um fenômeno no TikTok. Xand ainda está aprendendo a mexer na nova plataforma, mas garante que vai se esforçar mais. "O TikTok é um desafio pra mim. Já tentei. A minha filha de 8 anos me dá aulas todos os dias. Ela me ensina, me ensina de novo. Ela diz: 'papai, você é muito lento'. Mas juro que vou me esforçar pra entrar no TikTok", brinca o cantor, que também celebra a parceria com os Barões.

"Os caras são um fenômeno. Tive o prazer de passar uma semana com eles há pouco tempo, quando a gente fez uma live juntos, e eles são umas figuras. A simplicidade deles foi o que os levou ao sucesso. E eu acho que 'Ela Aperta a Minha Mente' vai estourar no Brasil inteiro, não só no TikTok, mas em todas as redes sociais".

Superprodução nas lives

As lives se tornaram uma ferramenta muito usada para manter contato com o público durante esse período de distanciamento social. Além disso, elas são uma forma de levar o trabalho para mais pessoas, mas também aumentam a pressão em cima dos artistas. "As lives são um cartão de visita. É por isso que eu já fiz seis lives até hoje. E, modéstia a parte, foram bem elaboradas. Cada live tinha um tema, um cenário", explica.

"A minha live que bateu recorde tinha mais de um milhão de pessoas assistindo simultaneamente. Eu nunca fiz um show para esse tanto de gente. Eu estava cantando para um milhão e cem pessoas. Então, a pressão aumenta porque quem não conhece meu show ao vivo, se não gostar da live, não vai ao show. Eu vi alguns artistas fazendo live por aí que parecia que o cara estava fazendo um show no Rock in Rio, a produção muito massa. Eu acho isso legal".

Parcerias

Xand já gravou com grandes nomes do cenário musical, como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, entre outros. Mas o sonho do artista é uma parceria com ninguém menos que o Rei Roberto Carlos. "É meu sonho desde pequeno. Eu nunca tinha ido ao show do Roberto Carlos, mas fui no ano passado. Quando ele começou a cantar, eu comecei a chorar. Me coloquei no lugar do meu fã. Quando eu vejo alguma fã minha chorando eu digo: 'para de chorar, menina, deixa de besteira'. Mas quando o cara [Roberto Carlos] começa a cantar, parece um anjo cantando. A voz dele parece estar dentro da sua cabeça. Foi o melhor show que eu fui na minha vida".

Anitta também está no radar de Xand. Ele, inclusive, já tentou uma parceria com a cantora algumas vezes. "Eu já convidei a Anitta pra gravar comigo e ela me deu bolo três vezes. Eu sou insistente. Eu fico tentando", brinca. "A Anitta é uma amiga querida. Sou fã demais da Iza também. Gravaria com a Iza, MC Rebeca, com a Lexa. Estou aqui pronto, é só chamar".

E os artistas internacionais não ficam de fora. "Eu escuto muito música internacional. Tenho meus ídolos. Já fiz vários shows fora do Brasil. Tenho muita vontade de gravar com Maluma. Gosto muito de Reggaeton. Tenho coragem e vontade de fazer essa mistura. Se juntarmos os produtores, sai alguma coisa legal porque o ritmo é um pouco parecido, um balanço gostoso. Também tenho muita vontade de gravar com J. Balvin e por aí vai".

'Tamo Junto' com Wesley Safadão

Outra parceria de sucesso foi o projeto "Tamo Junto", de Xand com Wesley Safadão, que já tem mais edições programadas. "O Safadão é um grande artista que a gente tem aqui no Ceará. Na live que a gente fez juntos eu pude me aproximar mais dele, sou fã demais. A gente já está com algumas datas marcadas do 'Tamo Junto' e vai ser do mesmo formato que foi a live. O Safadão fez harmonização facial agora, está todo bonitinho, todo malhado. O homem está um metrossexual, está demais", se diverte Xand, que não pensa em fazer procedimentos estéticos. "Eu não vou fazer harmonização, não, vou ficar só com meu topete mesmo que está bom", garante.

Virada do ano

Um dos maiores compromissos de Xand todos os anos é o Réveillon. Mas com a pandemia, a virada para 2021 será em família. "O Réveillon é a data em que a gente mais fatura. Nós tínhamos dois shows marcados, mas se a vacina não chegou até agora, até o dia 31 de dezembro não vai chegar. Meu Réveillon vai ser como eu nunca passei. Sempre passo a virada com meus filhos e quando acaba a contagem regressiva eu vou embora para algum canto [fazer show]. Ano passado eu fui para Recife. Esse ano eu vou passar com a minha família curtindo".