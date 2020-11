Nicollas Paixão comemora aniversário com tema 'Tardezinha' Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 14:39

Nicollas Paixão comemorou a chegada de seus tão sonhados 18 anos, no último dia 8, com uma festa intimista que contou apenas com a presença de familiares e poucos amigos próximos, por conta da pandemia da Covid-19. O evento, é claro, respeitou todas as regras de segurança da OMS.



O ator, que aos 8 anos dava vida ao personagem Patrick Fragoso, filho da guerreira Penha (Taís Araújo) e de Sandro (Marcos Palmeira) na Novela 'Cheias de Charme', e também conhecido por sua passagem no 'Super Chefinho', do 'Mais Você', aos 13 anos, escolheu o tema 'Tardezinha' para comemorar sua maioridade, com a decoração de Maria Helena Festas e Carla Biscuit.



A festa que foi realizada no Espaço Casa Amarela, em São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e foi palco de muito funk e muito samba no pé, animados pelos DJ's Márcio Frenético e Toinho, que animaram a garotada. Entre os convidados estavam seu irmão e também ator Ítallo Paixão e a atriz Mel Maia, amiga de longa data do aniversariante.



O Bolo, todo decorado do Bem Bolado Gourmet e Doçura com Arte, juntando com os doces da M & M Doceria, Momy Macarrons e sobremesas do Ângelo Vital, levaram os convidados ao delírio com tantas gostosuras.

Como o tema era Tardezinha, chopp do Disk 3 irmãos, salgados quentinhos do Kibe Rei e muito churrasco do Monteiro Churrasqueiro não faltaram.



Já as estações gourmets da Aloha Tapiocaria e da Pop Mix Açaiteria fizeram a alegria dos convidados, que ainda levaram para casa lindas lembranças das Tulipas Copos Personalizados. Emocionados no evento eram, sem dúvidas, os pais do aniversariante, Claudinha e Robson, que sempre deram muito de si para realizar os sonhos pessoais e profissionais do ator.