Jason Momoa, o Aquaman, contou em uma entrevista à revista In Style que chegou a passar fome com a família após ele ter deixado a série "Game of Thrones".

Quando o personagem que Jason interpretava, Kal Drogo morreu, em 2011, o ator estava com algumas dívidas e não conseguia mais arrumar outro trabalho. “Não consegui trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado".

Jason é casado com a atriz Lisa Bonet e pai de Lola, de 13 anos, e Wolf, de 11 e contou que saiu de "GoT" antes da série virar um fenômeno. "Estávamos morrendo de fome. Passei vários anos lutando para pagar as contas". Segundo ele, a situação só melhorou após ser escalado para interpretar o Aquaman, em "Liga da Justiça".