Ex-atriz mirim da Globo revela que já sofreu assédio de homens mais velhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 15:37

Júlia Svacinna, de 15 anos, contou em uma entrevista para o Notícias da TV, que já sofreu alguns tipos de assédio com homens mais velhos, principalmente nas redes sociais.

“Assédio acho nojento, repugnante. Parece quase pedofilia, eu tenho 15 anos. Eu fico com nojo de falar. São uns caras de 60, 70 anos, comentando nas minhas fotos tipo: ‘Ai que gostosa’. Esse tipo de pessoa eu bloqueio, apago comentário nas minhas publicações”, afirmou Júlia, que conta com mais de 185 mil seguidores no Instagram.

A atriz já participou de produções como ‘Guerra dos Sexos’, ‘Império’, ‘Além do Tempo’, ‘A Cara do Pai’, O Mecanismo’ e ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’.