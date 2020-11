Mateus Bento de Sousa, 23 anos, conhecido como Negão da BL, faz sucesso com vídeos nas redes sociais Reprodução/Instagram

Conhecido nas redes sociais ao postar vídeos divertidos ao lado da mãe, Negão da BL, dessa vez, viralizou por um motivo diferente. Na segunda-feira, o funkeiro publicou um vídeo no qual explica que teve o canal do Youtube hackeado.

Segundo o cantor, o canal que tem 2,5 milhões de inscritos teria sido hackeado pelo antigo empresário, o DJ Luan. No vídeo, emocionado e ao lado da mãe, Negão da BL conta que Luan ficava com 50% do que ele ganhava com o canal. Por causa de uma briga, Luan teria bloqueado o acesso do funkeiro e cobrado R$ 400 mil para devolver a conta.

Com o vídeo, o nome de Negão da BL foi um dos assuntos mais comentados do Twitter e chegou até pessoas famosas. Na mesma rede social, alguns deles se posicionaram a favor do funkeiro. Foi o caso de Whindersson Nunes e Felipe Neto.

Fizeram o negão da bl chorar, acabou o amor no mundo — Whindersson Nunes (@whindersson) November 10, 2020

Tem que ser muito podre, MUITO podre, pra fazer o Negão da BL chorar.



Esse vídeo sangrou meu coração. Um "amigo" dele roubou o canal.



Vou falar com o Youtube. Vou tentar de tudo. Não sei se vai dar resultado, mas vou tentar. pic.twitter.com/m4JVKJoHOK — Felipe Neto (@felipeneto) November 10, 2020

Na tarde desta terça-feira, Felipe atualizou os fãs de Negão e disse já estar em contato com o funkeiro e com o Youtube para que o cantor recupere a conta. "Atualizando: já to em contato com o

Negão da BL e com o Youtube. Não sou responsável por resolver o problema, só estou infernizando o Youtube pra eles irem o mais rápido possível. Vai ser resolvido, nem q eu tenha q ir na sede nos EUA nu com um cartaz 'Justice for Negao da BL'", escreveu o youtuber.

