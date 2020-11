Natasha Dantas escolheu um vestido assinado pela estilista Maria Mendes para seu segundo casamento com William Bonner Georgeana Godinho / Reprodução Instagram

Rio - Natasha Dantas, mulher de William Bonner, postou no Stories, do Instagram, uma montagem com várias fotos de seu casamento com o jornalista. Os dois completaram dois anos de união nesta terça-feira. "10/11. E lá se vão dois anos de um de muitos dias mais felizes de nossas vidas", escreveu Natasha. Nas imagens, ela aparece se divertindo com o marido, com amigos e com uma das filhas de William Bonner, Laura. Além de Laura, Bonner também é pai de Vinicius e Beatriz. Os três são frutos do casamento com Fátima Bernardes.

