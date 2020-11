Carta para Amy Divulgação

11/11/2020

Rio - Uma das faixas mais ouvidas e impactantes do premiado álbum "Abaixo de Zero - Hello Hell", de Black Alien, acaba de ganhar videoclipe. Com direção de Gabi Jacob e produção da Dois Mais Filmes, o clipe de "Carta para Amy" é estrelado pelo ator André Ramiro e chega neste dia 11/11 às 11h no canal do YouTube do cantor. Nas cenas, Black narra a saga sobre a busca por sobriedade, enquanto imagens com André passando por diferentes emoções se intercalam.

"Minha ideia foi usar o mar como metáfora para essas diferentes fases da vida. A dificuldade em nadar, o quase afogamento, a volta à superfície e no fim, já mais consciente, o modo como você lida com essas ondas que nunca vão parar de vir, mas que você já consegue enfrentar de uma outra forma", explica a diretora.

Black brinca que seu público não perdoaria se esta faixa não ganhasse um clipe. "É uma música complexa, cheia de verdades e que ao que me parece, tocou bastante no coração das pessoas", conta o rapper. "O clipe traz metáforas profundas, imagens bonitas e consegue trazer a carga dramática que esta canção tem", opina.

A sobriedade é um assunto muito importante para ele. "Recuperação é uma caminhada pessoal, intransferível e bem solitária. Os mesmos que batem palminhas, não entendem, e nem tem consideração real por essa caminhada, incluindo pessoas próximas. Fora cuidados com o espiritual, de acordo com a escolha de cada um, e assistência médica especializada, nós adictos só temos a nós. A saúde mental, que é irmã de pai e mãe da saúde espiritual, é tão importante pro mundo que é só isso que pode salvá-lo agora. Saúde mental no fim das contas é amor", acredita.

Nos próximos meses mais novidades estão por vir na carreira de Black Alien. "Possivelmente a parceria com Papatinho terá mais um capítulo e alguns feats estão a caminho", adianta o cantor. Hoje ele performa no Prêmio Multishow trazendo faixas deste álbum considerado pela mídia especializada como o melhor do ano passado.