Publicado 11/11/2020 13:47 | Atualizado 11/11/2020 13:50

Rio - Fábio Jr. está nostálgico. O cantor postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto de quando tinha apenas 26 anos. O registro foi feito em 1979. "Era uma vez um calendário (risos). Quem faz aniversário em novembro?", perguntou o cantor.

Atualmente, Fábio Jr. tem 67 anos. Ele faz aniversário no dia 21 de novembro. Ao verem a foto do cantor quando era mais novo, os fãs o compararam com seu filho Fiuk. "Fiuk, idêntico!", escreveu uma pessoa. "A cara do Fiuk!", disse outra admiradora. "Fiuk, é você? (risos)", perguntou uma fã.