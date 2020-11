Orquestra Petrobras Sinfônica Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:59 | Atualizado 11/11/2020 18:12

Rio - Comprometida em democratizar a música de concerto, a Petrobras Sinfônica vai promover a 2º Edição do Festival Online, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, com apresentações para os mais diversos gostos e idades. Ainda sem público e com quantitativo reduzido de músicos, os concertos serão transmitidos gratuitamente no canal do YouTube da Orquestra Petrobras Sinfônica ( https://www.youtube.com/user/OPESinf).

fotogaleria

Publicidade

“Após o sucesso do primeiro festival online, em julho, a Orquestra Petrobras Sinfônica reafirma, nessa segunda edição, seu papel na democratização da música de concerto trazendo apresentações destinadas à diversos públicos desde projetos inéditos da música clássica, passando pelo rock, pop até o infantil, este que é uma novidade dessa edição. A Petrobras Sinfônica é uma orquestra de vanguarda para todos os públicos.” afirma Felipe Prazeres.



As mais variadas vertentes da música de concerto poderão ser apreciadas nesses três dias de festival, como o barroco, passando ainda pela raiz brasileira (Villa-Lobos), pelo repertório infantil (Arca Sinfônica - inspirado na obra de Vinicius de Moraes), chegando até ao universo pop (Ventura Sinfônico - versões clássicas para o repertório da banda Los Hermanos e Black Album - versões para as músicas da banda Metallica). Os músicos farão apresentações ao vivo, direto do Teatro Riachuelo, no Rio, seguindo todos os protocolos de segurança.



Clássicos



A Petrobras Sinfônica apresentará durante o festival três concertos clássicos. “Barroco.com” apresenta, sob regência de Felipe Prazeres, o melhor da literatura de concerto com grandes nomes da música barroca, com obras como Rei Athur, do compositor inglês Henry Purcell, e Concerto grosso em sol menor, op. 6 nº 8, “Para a noite de Natal”, do maestro e compositor italiano Arcangelo Corelli. Na sexta-feira, dia 13, às 16h, o Quinteto de Sopros da Petrobras Sinfônica apresenta o concerto “Ventos Modernos”, como peças de Edino Krieger, Radamés Gnatalli, entre outros. Já o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos terá um concerto dedicado à algumas de suas obras mais emblemáticas como as Bachianas Brasileiras, Choros e o Quarteto de Cordas nº 17. O concerto “Villa de todas as cores”, que contará com multiplas formações da orquestra e inclui a regência de Carlos Prazeres, será apresentado no sábado, dia 14, às 16h.



Infantil – Arca Sinfônica



Com arranjos exclusivos do compositor e violinista paraibano Mateus Freire e regência de Felipe Prazeres, a “Arca Sinfônica” será realizada no sábado, dia 14, às 11h, em parceria com a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. O concerto reúne as 15 histórias do clássico infantil, que foi o último projeto artístico de Vinicius de Moraes e ganhou vida nos anos 80. Todas as músicas contam com a participação da soprano Juliana Franco, que já dublou filmes infantis como “Anastacia” e “Era do Gelo”, e do barítono Marcelo Coutinho, que emprestou sua voz para clássicos dos anos 90 como “A Bela e a Fera” e “Aladdin”. A “Arca Sinfônica” faz parte da série Em Família, que busca popularizar a música clássica e renovar o público do gênero por meio de versões de clássicos infantis.



Música e literatura estarão unidas no dia 08/11, às 11h, quando a Orquestra Petrobras Sinfônica lançará o livro "Maestro Batutinha e seus amigos da Orquestra Petrobras Sinfônica", voltado para a musicalização infantil e que inova trazendo imagens em QR Code que acionam os sons dos instrumentos musicais. Serão autografados 30 exemplares pelos ilustradores, Ricardo Petracca (texto) e Maurizio Manzo (ilustrações).

Pop – Ventura Sinfônico e Black Album



Publicidade



Dois dos concertos pop mais pedidos da Orquestra Petrobras Sinfônica estarão de volta: Ventura Sinfônico, na sexta-feira dia 13 de novembro, às 20h, e Black Album, que faz parte da série Álbuns, no sábado, dia 14 de novembro, às 20h. Os dois concertos, que apresentarão os álbuns na íntegra, são sob a regência de Felipe Prazeres. As apresentações ao vivo não ficarão salvas no canal do Youtube.



Inaugurando a série Álbuns em 2016 e com apresentações lotadas no Rio, Porto Alegre e São Paulo, Ventura Sinfônico é uma releitura do álbum “Ventura”, um dos mais conceituados da banda Los Hermanos, lançado em 2003. O disco possui hits como “Cara Estranho”, “O Vencedor”, “Último Romance”, entre outros. Os arranjos são de Marcelo Caldi.



“Black Album”, com repertório do disco de maior sucesso na trajetória da banda norte-americana Metallica, lançado em 1991, encerrará a 2º Edição do Festival Online Petrobras Sinfônica. Quinto álbum de estúdio da banda, “Black Album” vendeu mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo, e imortalizou faixas como “The Urforgiven”, “Enter Sandman” e “Nothing Else Matters”. O concerto apresentará o álbum na íntegra, com arranjos de Ricardo Candido.



Protocolos de segurança



Para a realização das transmissões online dos concertos, a Orquestra Petrobras Sinfônica segue estritamente todas as orientações emitidas pelos órgãos oficiais responsáveis frente à pandemia da COVID-19. Além do aconselhamento permanente de uma equipe de saúde, foram implementados diversos protocolos de segurança recomendados pela Fundação Oswaldo Cruz exclusivamente para este evento.



A Orquestra adotará medidas como: distanciamento de dois metros entre os músicos no palco, confecção e utilização de chapas de acrílicos para músicos de sopro, estantes e partituras individualizadas, testagem de todos os membros para o COVID-19 (RT-PCR), troca de máscaras constantes, monitoramento prévio e constante da saúde dos participantes, acompanhamento de um profissional responsável pela higienização de pessoas, superfícies, instrumentos e objetos, entre outros.

Programação –



12/11 às 20h – “Barroco.com”



13/11 às 16h – “Ventos modernos”



13/11 às 20h – “Ventura Sinfônico”



14/11 às 11h – “Arca Sinfônica”



14/11 às 16h – “Villa de todas as cores”



14/11 às 20h – “Série Álbuns: Black Album”



Confira a programação completa em: www.petrobrasinfonica.com.br