Tatá Werneck saiu correndo dos pagodeiros do Menos É Mais no Prêmio Multishow Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 07:58 | Atualizado 12/11/2020 08:05

Rio - Tatá Werneck deu um show de espontaneidade no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta quarta-feira. A premiação seguiu todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, mas ainda assim Tatá foi surpreendida com a entrada dos pagodeiros do grupo Menos É Mais no palco.

Os artistas venceram a categoria Experimente, que valoriza os novos talentos da música. Quando eles foram cumprimentar Tatá, a humorista saiu andando visivelmente com medo do contato. "Jesus! Não, nem vem! Calma. Não, gente. Parabéns, mas eu valorizo mais... Meu c* sumiu. Vocês viram? Eu tinha um aqui. Eu vim com ele", disse Tatá Werneck ao se afastar correndo do grupo.

Iza, então, pediu para que os integrantes do grupo se dirigissem ao outro lado para o discurso. "Gente, é muito nervosismo", disse Farias, o único integrante que estava sem máscara justamente para fazer o agradecimento. "E eu, meu filho?", rebateu Tatá, sem esconder que estava preocupada.

A humorista ainda brincou com a situação ao fim do discurso do Menos É Mais. "Parabéns. Vocês fizeram o PCR [principal análise para identificação do vírus]? Fizeram aquele teste maneiro, né? Parabéns... Exame de fezes fizeram? É necessário também para entrar no nosso palco", disse.