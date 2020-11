Ludmilla faz performance arrasadora de ’Rainha da Favela’ no Prêmio Multishow Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - Ludmilla brilhou na 27ª edição do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta quarta-feira, no Rio. Um ano após ser vaiada ao receber o prêmio de Cantora do Ano, na edição de 2019, Ludmilla deu a volta por cima e foi grande destaque da noite este ano.

fotogaleria

Publicidade

A cantora foi a vencedora da categoria Música do Ano, por "Verdinha", e ainda fez uma performance arrasadora da aguardada "Rainha da Favela". Lud iniciou o show relembrando as inúmeras vezes em que foi criticada e ainda falou para que aqueles que desejam vê-la caindo foquem em seu bumbum. A cantora também deu o dedo do meio para o racismo que sofreu durante a sua carreira.