Frank Aguiar muda nome artístico para Luz Aguiar Reprodução Internet

Publicado 12/11/2020 10:36 | Atualizado 12/11/2020 10:44

Rio - Conhecido como o Cãozinho dos Teclados, Frank Aguiar resolveu mudar seu nome artístico. Ela agora passou a adotar o nome Luz Aguiar. O nome de batismo do cantor é Francisneto Luz Aguiar. Segundo o artista, a mudança se deve a sua "evolução espiritual".

"Nesse novo momento em que vivo, ressignificando toda a carreira, todas as minhas atividades, principalmente num momento que vivo de uma boa evolução espiritual, me veio uma mensagem. Nesses momentos que me encontro só, de espiritualidade, que eu deveria assumir esse nome de sangue. Luz Aguiar. 'Luz' de iluminar... Nome bonito...", explicou.

O momento mais focado na espiritualidade também tem refletido na música. "Vocês devem ter observado. As canções atuais que canto são com mensagens positivas, com muita luz. Mexo muito com o emocional de todos, levando a mensagem verdadeira. Na verdade é isso: a música é a mensagem e o artista é o mensageiro. E precisou passar esse tempo todo para a ficha cair. Imagino que esse nome tem muito mais a ver com essa nova fase que vivo da minha vida. Luz Aguiar".

O cantor também tem compartilhado mensagens positivas com seus fãs nas redes sociais. "Dê, mas não permita que te usem. Ame sem deixar que abusem do seu coração. Confie, mas não seja ingênuo. Escute sem perder a sua voz. E o principal: seja luz a guiar os passos em direção à vitória. Uma mente leve eleva a alma! Por isso, seja luz por onde passar!", disse.