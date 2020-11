Musa fitness Deborah Albuquerque relembra sucesso como cantora de axé

Rio - A musa fitness Deborah Albuquerque relembrou, recentemente, seu sucesso com cantora de axé. Aos 15 anos, no início dos anos 2000, ela participou do grupo "Ronaldinhas".

"Comecei minha carreira aos 15 anos, como cantora numa dupla de axé. Participei de programas de TV como Faustão, Hebe e Gugu. Na época, recebi propostas para posar nua, mas como era menor de idade, não pude aceitar, apesar de querer muito", disse Deborah.